17 mil votos fraudados na Geórgia podem favorecer vitória de Trump

O presidente Donald Trump publicou em sua conta do Twitter, no dia 03/01, que mais de 17.000 votos foram transferidos de Trump para Biden, segundo novos dados eleitorais da Geórgia revelaram.

O Presidente concluiu que mesmo existindo outras irregularidades, esse dado por si só já seria o suficiente para mudar o resultado na Geórgia a favor de si.

“Georgia election data, just revealed, shows that over 17,000 votes illegally flipped from Trump to Biden.” @OANN This alone (there are many other irregularities) is enough to easily “swing Georgia to Trump”. #StopTheSteal @HawleyMO @SenTedCruz @Jim_Jordan