Prefeito Ivo Gomes dá posse ao novo secretariado

O prefeito Ivo Gomes e a vice Christianne Coelho deram posse, na manhã desta segunda-feira (04/01), aos 13 secretários municipais, ao chefe de gabinete, ao procurador-geral e ao controlador-geral do município.





Em solenidade, no auditório da Prefeitura, Ivo Gomes ressaltou que o desafio dessa nova gestão é imunizar a população de Sobral contra o coronavírus. Também estão entre as suas prioridades a geração de emprego e renda, o reforço nas ações de segurança, com foco na prevenção, e a volta às aulas. “60 mil pessoas em Sobral vão voltar às aulas este ano. Vamos todos nos empenhar para que possamos garantir às nossas crianças, jovens e adultos o retorno às aulas presenciais”, disse o prefeito.





Aos secretários, Ivo Gomes pediu empenho e espírito público na defesa dos interesses da população. “Vocês foram escolhidos pelos talentos individuais, pelo que vocês podem, com autonomia e com tirocínio, cumprir os compromissos que nós assumimos durante a campanha”, ressaltou o prefeito.





Ele destacou que, nesse início de gestão, também é o momento de cada secretaria organizar um planejamento estratégico para este ano, ouvindo os servidores e os cidadãos para saber, exatamente, quais são as prioridades da sociedade nesse momento.





“A cidade está cheia de esperança de que a gente possa dar um salto ainda maior do que foi feito na primeira gestão. Eu acredito que esse salto é possível. Há muitos investimentos em andamento em praticamente todas as secretarias da Prefeitura. O nosso esforço é fazer com que esses investimentos sejam concluídos e que, já a partir deste ano, possamos ampliar ainda mais as ações que atendam às necessidades da população”, disse Ivo Gomes.









Saiba quem são os novos secretários:





- Chefia do Gabinete do prefeito - David Duarte

- Procuradoria Geral do Município - Rodrigo Araújo

- Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - Cézar Pinheiro

- Secretaria do Orçamento e Finanças - Socorro Oliveira

- Secretaria do Planejamento e Gestão - Ramom Carvalho

- Secretaria Municipal da Saúde - Regina Carvalho

- Secretaria Municipal da Educação - Herbert Lima

- Secretaria da Infraestrutura - David Bastos

- Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE) - Sandra Arcanjo

- Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social - Andrezza Coelho

- Secretaria Municipal da Cultura - Simone Passos

- Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer - Eugênio Parcelli

- Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - Marília Lima

- Secretaria da Segurança e Cidadania - Emanuela Leite

- Secretaria dos Serviços Públicos - Carlos do Calisto

- Secretaria do Trânsito e Transportes - Kaio Dutra