Mega operação policial captura chefe do tráfico em Varjota e mais seis envolvidos

Uma mega operação policial para reprimir o crime organizado no bairro Pedreira, cidade de Varjota, resultou na prisão de seis pessoas e a apreensão de um menor, no último sábado (06). Participaram da operação, equipe local, Força Tática de Crateús e Santa Quitéria, BPRaio e COTAR, chefiados pelo Major Veiga, comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar.





Acusados

Antonio Iago Moura do Nascimento, 28, residente no bairro Pedreira;

Maria Eduarda Araújo de Sousa, 18, residente no bairro Pedreira;

João Victor da Silva Araújo, 18, residente no bairro Campo de Aviação (Cariré);

Davyd Laurentino de Sousa, residente na comunidade Verdes Mares (Fortaleza);

Sebastião Henrique Mesquita, 35, residente no distrito de Sangradouro (Santa Quitéria);

Menor de 17 anos, residente em Cariré;

Elizabete Cristina da Silva Silveira, 28, residente no bairro Campo de Aviação (Cariré).





Por volta das 2h20, quando as viaturas se aproximaram do local, criminosos chegaram a efetuar disparos. Quando da prisão da Yago, considerado o chefe do tráfico na cidade, foram indicados outros endereços, sendo um deles na vizinha cidade de Cariré, onde também foram apreendidos materiais ilícitos com outros suspeitos.





A Polícia Militar conseguiu apreender no total, duas pistolas e um revólver, 92 pedras de crack, munições, aparelhos celulares e uma moto com queixa de roubo, que foi recuperada. Todo o material e os acusados foram levados para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.





(A Voz de Sta. Quitéria)