EAD do UNINTA é recredenciado com nota máxima pelo MEC

Pela segunda vez consecutiva, a modalidade de Ensino a Distância do Centro Universitário Inta (UNINTA) é recredenciada com a nota 5, conceito máximo do Ministério da Educação (MEC). O feito, publicado no Diário Oficial da União, reafirma o compromisso da instituição com a qualidade do ensino ofertada aos seus milhares de estudantes.





O Pró-Reitor Executivo de Educação a Distância (PROEAD), Prof. Lindomar Jémison Moura Rodrigues, comemora mais uma conquista. “Orgulho de ser UNINTA EAD. Tenho ouvido e lido repetidamente esta frase por parte dos nossos colaboradores, parceiros de polos e acadêmicos. Realmente, temos muitas razões para pronunciá-la. Uma das grandes razões foi seu credenciamento, recredenciamento e agora novo recredenciamento com nota máxima.”





Ele comenta ainda como foi possível chegar ao resultado e quais são os próximos passos na jornada educacional. “Está longe de ser por acaso essa nota 5 no MEC, quando contamos com uma equipe altamente qualificada, material didático produzido pela própria IES com qualidade, equipamentos de última geração e gestão comprometida na busca da excelência. O UNINTA EAD tem desenvolvido grandes projetos para alcançar o maior número possível de pessoas, nas suas mais diversas necessidades, com comodidade. Modelos, como Semipresencial, Flex, Polo Digital e Pós-digital, têm crescido em passos largos. Além de outros que estão em desenvolvimento para posterior lançamento. Certamente posso repetir sem medo: Orgulho de ser UNINTA EAD”. finaliza o Pró-Reitor.





Educação a Distância é no UNINTA





A instituição de ensino superior a distância, idealizada pelo Chanceler Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, reconhecida pelo MEC com nota máxima, tem cerca de 200 polos distribuídos em todo o Brasil, Estados Unidos e Peru, ofertando mais de 60 cursos de graduação e pós-graduação. O UNINTA EaD reúne um projeto pedagógico e de conteúdo construído por professores mestres e doutores, e recursos tecnológicos interativos e inovadores para proporcionar a melhor experiência aos seus estudantes.





Além de conteúdo multiplataforma, acessível por computador e dispositivos móveis a qualquer hora, o estudante dos polos EaD do UNINTA têm acesso a ampla biblioteca virtual, fóruns e chats com tutores nos três turnos, certificando um aprendizado de excelência.