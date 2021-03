Homem é morto a tiros na porta de sua residência na cidade de Groaíras-CE

A vítima foi assassinada na porta de sua casa e não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um homem identificado como Francisco Hilton Bastos Oliveira, 37 anos, foi morto com vários tiros na noite desta segunda-feira (22) no bairro Paulo Malaquias, na cidade de Groaíras. Segundo a PM, homens em uma motocicleta e armados efetuaram pelos menos cinco tiros contra a vítima, que morreu no local.





Os autores do crime, dois homens em uma moto, fugiram logo após o crime, tomando rumo ignorado.





As Polícias Civil e Militar realizaram diligências, mas os criminosos não foram localizados.





A Polícia Civil instaurou um procedimento policial para investigar a autoria e a motivação do crime.





Com informações do portal Sobral Online