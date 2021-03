UVA cancela Vestibular por tempo indeterminado

A Reitoria da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) torna público para conhecimento dos candidatos inscritos no Processo Seletivo 2020.2 (Vestibular), regido pelo Edital nº 04/2020, e ao público em geral, que, em cumprimento à deliberação do Comitê de Enfrentamento à Pandemia do novo Coronavírus no âmbito da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em reunião realizada em 03 de março de 2021, fica adiada, por tempo indeterminado, a realização das provas do Processo Seletivo 2020.2, inicialmente marcadas para o dia 14 de março de 2021.

