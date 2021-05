Advogado de jovem que atacou creche traz revelações e diz que ele se viu em um jogo: "transtorno por games"

Advogado de defesa do jovem Fabiano Kipper Mai, Demetryus Eugenio Grapiglia trouxe detalhes do caso que chocou o país no início do mês. Em entrevista ao programa ‘O Município Ao Vivo’, o profissional de direito afirmou que o adolescente de 18 anos não tem lembrança sobre o que aconteceu e apresenta conversas desconexas.





Pelo que conversou com o jovem, o advogado classificou que Fabiano tem um “transtorno por games”. “Eu visualizo que na hora do crime é como se ele estivesse inserido em um jogo. Me parece que ele estava se imaginando como um personagem de um jogo, como se estivesse ativamente dentro de um jogo e que matando as pessoas, ele tomaria pontos. Um transtorno por games”, disse o advogado de defesa do adolescente.





Demetryus disse que, até o momento, só conversou com o cliente em uma oportunidade dentro da penitenciária que ele se encontra em Chapecó. O advogado afirmou ser necessário mais entrevistas para traçar o perfil do adolescente e explorar mais informações sobre o caso.









MP-SC toma decisão





Na última sexta-feira (21), o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) denunciou Fabiano Kipper Mai pelo crime de ataque a creche e pediu para que a Justiça julgue o jovem por 19 homicídios, sendo cinco consumados, e outros 14 tentados contra outras professoras e crianças que estavam na Escola Pró-Infantil Aquarela na manhã do dia 4 de maio.





Armado com um facão, Fabiano objetivava tirar o máximo de vidas possível. O cenário só não foi pior porque o jovem não conseguiu êxito nas tentativas de invadir outras salas da unidade de ensino, uma vez que as professoras protegeram os bebês se trancando nas salas. Fabiano vitimou duas funcionárias da creche – uma professora e uma agente educacional – e três bebês – menores de 2 anos.