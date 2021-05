Mega-Sena: dois sortudos acertam as seis dezenas e ganham R$ 47 milhões cada; conheça os números sorteados

Certamente muitos brasileiros já sonharam em ser o dono do bilhete, em que constam as seis dezenas premiadas da Mega-Sena, atualmente o jogo das loterias mais conhecido e responsável por pagar os melhores prêmios.





Este sonho, todavia, foi realizado para dois felizardos, que devem ter acordado no melhor domingo de suas vidas. Duas apostas, uma de Maceió e outra de São Paulo, acertaram em cheio os tão sonhados seis números da Mega, no concurso 2.376, realizado na noite deste sábado (29).





O valor do prêmio resolveria a vida de muita gente. Cada um dos dois bilhetes pagará a seus apostadores a quantia de R$ 47.341.439,63. As dezenas que essas duas pessoas certamente jamais esquecerão são 12, 14, 17, 18, 19 e 22.





Outras 433 pessoas também tiveram uma boa notícia e levarão para casa a quantia de R$ 18.922,04 por terem acertado cinco números, enquanto outras 19.908 acertaram a quadra e levaram R$ 587,93.





O próximo sorteio, referente ao concurso 2.377, ocorrerá na próxima quarta-feira (2) e tem o prêmio estimado em R$ 2,5 milhões, que embora distante dos 47 milhões que cada ganhador receberá neste último concurso, também trará uma boa tranquilidade financeira para o vencedor, caso haja um.









Como apostar?





As apostas podem ser realizada em qualquer agência lotérica do Brasil ou através da internet, no portal da Caixa Econômica Federal, até as 19h do horário de Brasília. O site da CEF pode ser acessado por smartphones, computadores ou outros dispositivos e, para realizar a aposta por este meio, é necessário se submeter a um cadastro, ser maior de 18 anos e possuir cartão de crédito.