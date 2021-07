Bandidos invadem cabaré e assaltam clientes e garotas de programa em Teresina

Três homens armados invadiram e fizeram arrastão em uma casa de entretenimento, na noite dessa sexta-feira (23/07), no bairro Lourival Parente, Zona Sul de Teresina. As informações são do Repórter Ponto 50.





Pelo menos seis celulares de clientes e garotas de programa, e também dinheiro, foram roubados pelos assaltantes.





Porém durante a ação, uma pessoa conseguiu se esconder no banheiro e acionar a Polícia Militar. Uma viatura da Força Tática do 6º BPM fazia rondas pela região e chegou ao local no momento em que os bandidos deixavam o estabelecimento.





Bandidos correram, pularam muro da vizinhança, chegaram até mesmo a fazer uma criança de refém, mas no final se entregaram à polícia.





Dada a voz de prisão ao trio, os três foram conduzidos à Central de Flagrantes, três armas de fogo foram apreendidas, sendo uma de fabricação caseira.





As trabalhadoras estiveram na Central para prestar boletim de ocorrência.

(180Graus)