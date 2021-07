Brasil é o 3º país que mais vacina por dia em doses totais

Dados do Our World In Data, recolhidos por pesquisadores da Universidade de Oxford, apontam que o Brasil é o terceiro país que mais aplica vacinas anticovid por dia em doses totais. Na última semana, um total de 1,41 milhão de doses diárias foram injetadas nos brasileiros.





As duas primeiras colocações do ranking pertencem à China, com 18,69 milhões de doses aplicadas por dia, e Índia, com 4,21 milhões.





No cálculo por 100 habitantes, porém, o Brasil cai para 45° lugar, com uma média de 0,66 dose diária aplicada durante um intervalo de uma semana. Nesta classificação, quem lidera é a Ilha de Nauru e a Islândia, com médias de 2,1 e 2,04 respectivamente.





Nesta quinta-feira (1°) o Brasil chegou a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, toda a população acima dos 18 anos estará vacinada com a primeira dose até o fim de setembro e com as duas doses até o final de 2021. (Pleno News)