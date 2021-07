Investigações da PC-CE resultam na apreensão de 30 quilos de maconha e na prisão de duas mulheres

Uma investigação coordenada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na apreensão de 30 quilos de maconha, além das prisões de duas mulheres que estavam na posse dos entorpecentes. As drogas, que foram localizadas no momento em que as suspeitas desembarcavam de um ônibus de viagem interestadual, foram apreendidas na madrugada de hoje (2), em Brejo Santo – Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado. O trabalho operacional contou com o apoio do cão farejador e do Departamento de Polícia Judiciária no Interior Sul (DPJI Sul).





Já nas primeiras horas desta sexta-feira (2), de posse de informações sobre a possível distribuição de drogas na região, os investigadores se deslocaram até o ponto de desembarque da rodoviária situada em Brejo Santo e iniciaram as vistorias nas malas de viagens de um ônibus que vinha de Petrolina, Pernambuco. Após o sinal positivo do animal, de que ali continha material ilícito, os policiais civis identificaram as proprietárias das bolsas. Ana Vitória Raulino dos Santos de Sousa (21) e Maria Vitória de Castro Silva (21) foram presas.





As mulheres, que até então, não tinham antecedentes criminais, estavam com duas malas, contendo 30 quilos de entorpecentes, distribuídos em vários tabletes de maconha. Com isso, elas foram conduzidas à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Na unidade, ambas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e tráfico interestadual.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3101-0181, que é o número de Whatsapp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias também podem ser repassadas para o (88) 99861-6987, que é o WhatsApp do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem de áudio, de texto ou vídeo. O sigilo e o anonimato são garantidos.