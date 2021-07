Investigação da Policia Civil de Uruoca resulta na prisão de homicida no aeroporto de Congonhas em São Paulo

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia Municipal de Uruoca (DPJIN) e do DPJE, com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo, realizaram na tarde desta sexta feira (02/07/2021) a prisão preventiva de Maike Rocha de Sousa investigado por tentativa de homicídio aos desferir dez golpes de faca contra a vítima em Uruoca/CE.





Segundo as investigações comandadas pelo delegado Bruno Marinho, o crime foi motivado por discriminação de LGBTQIA+, fato ocorrido no dia 04 de junho de 2021, ocasião em que o autor MAIKE ROCHA DE SOUZA desferiu dez golpes de faca contra a vítima no município de Uruoca/CE. A vítima foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral e passa bem.





Após o crime o acusado fugiu do local e passou a ser investigado e rastreado pela Delegacia Municipal de Uruoca. Na data de hoje, em ação conjunta envolvendo as policiais civis do Ceará e de São Paulo, o homicida foi preso ao desembarcar no aeroporto de Congonhas em São Paulo.