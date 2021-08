TIAGO RAMOS APROVA COM APOIO DOS DEMAIS EDIS REQUERIMENTO PEDINDO AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

O vereador de Sobral, Tiago Ramos (MDB), conseguiu aprovar com apoio dos demais edis do legislativo, requerimento de sua autoria pedindo Audiência Pública na Câmara Municipal, com a presença do Comandante do 3° BPM, Ten.Cel. Cláudio Sérgio e do Delegado Titular da Polícia Civil, Dr. Rodrigo Ribeiro, para dar esclarecimentos sobre a segurança no município de Sobral.





De acordo com Tiago Ramos, está Audiência Pública ficou acertada para acontecer na terça-feira (17/8), a partir das 18h no plenário 5 de Julho.





Confira o Requerimento de Tiago Ramos.

(Blog Política em Evidência)