Desespero em velório de bebê, família abre caixão e fica chocada: "A gente foi abrir e o que achamos dentro?"

O caso da bebê que viveu apenas um dia deixou familiares e amigos entristecidos. O momento se agravou, após um grande susto durante o velório da pequena, que aconteceu no município de Turvo, no centro-sul do Paraná. De acordo com o Balanço Geral, os familiares foram surpreendidos diante de um caixão vazio.





Ao abrirem a urna não encontraram o corpo de Emanuelle Costa Rosa. Dentro do caixão havia apenas uma sacola com roupas, deixando todos perplexos. A bebê nasceu de parto prematuro quando sua mãe estava com seis meses de gestação, o fato aconteceu no último domingo (25).





A família só descobriu que o corpo da criança não estava no caixão, após um dos parentes decidir mostrar a bebê para a irmã. O vídeo mostrado no Balanço Geral de Curitiba foi gravado no momento em que o caixão foi aberto por familiares, revelando que o corpo não se encontrava ali dentro caixão. “Está aqui o caixão da Emanuelle. A gente foi abrir e o que achamos dentro do caixão? Tudo, menos a Emanuelle”, se alarmou a pessoa que gravou as imagens.





Ainda de acordo com o Balanço Geral, o hospital ainda não havia liberado o corpo de Emanuelle. Um funcionário da funerária, responsável de preparar o corpo da criança para o velório, teria se confundido e pego um saco com roupas por engano e posto no interior do caixão.





O colaborador da funerária teria pegado o invólucro errado. Após toda confusão em torno da despedida da bebê, o hospital teria liberado o corpo para que a família sepultasse a criança e vivesse seu luto. O enterro foi no dia seguinte na segunda-feira (26).





Por Valéria Soares / i7news