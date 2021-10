Idosa de 93 anos é velada viva por oito horas em Mato Grosso

Carolina Lopes de Almeida, de 93 anos, estava sendo velada na última sexta-feira (8), em Guiratinga (MT), quando familiares desconfiaram da morte da idosa ao notar que seu corpo permanecia quente. Para sanar a dúvida, os parentes decidiram chamar um médico, que constatou que, de fato, a mulher seguia com sinais de vida. As informações são do portal G1.





Inicialmente, a família e os amigos de Caluzinha, como era carinhosamente chamada, pensaram que seu corpo permanecia quente devido ao calor que fazia na cidade.





Após o médico ser acionado e confirmar que ela estava com sinais vitais, a idosa foi rapidamente encaminhada ao Hospital Oswaldo Cruz.





Instantes depois da chegada na unidade hospitalar, Caluzinha voltou a ser diagnosticada como morta.





No dia seguinte, ela foi novamente velada pelos entes queridos e posteriormente sepultada.





Abalados, os familiares preferem não dar mais detalhes sobre o ocorrido e tampouco disseram qual foi a causa da morte.





O hospital que deu a notícia do óbito pela primeira vez decidiu não ser pronunciar sobre o caso. (Pleno News)