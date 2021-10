Jovem morre após ter relações sexuais com namorado em hotel em MS

Sirleia Franco Barbosa, de 18 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (07/10) após ter relações sexuais com o seu namorado, de 23 anos em um hotel na cidade de Maracaju (MS). As informações são do Top Mídia News





Conforme detalhes do boletim de ocorrência, o jovem explicou que encontrou a sua namorada caída no chão do banheiro após ter retornado da rua para o quarto do hotel.





Ele afirmou para uma equipe policial que teve relação sexual com Sirleia, mas ela passou a ter sangramento vaginal em excesso e correu para banheiro, mas acabou desmaiando.





O namorado disse que tentou ajudar a namorada arrastando para o quarto, embora não tivesse sucesso. A equipe da Polícia Militar colheu detalhes com o jovem enquanto ele foi para o Hospital Municipal, onde permaneceu bastante nervoso com a situação.





O Corpo de Bombeiros foi até o local e encontrou a vítima morta. No primeiro momento, os médicos apontaram que Sirleia estava com os cabelos e mãos molhadas, porém as roupas estavam secas e limpas.





Nas redes sociais, a mãe da jovem lamentou o ocorrido e usou o próprio perfil da filha para se despedir. "Gostaria que todos lembrassem da Sirleia com muito carinho, pois ela nos deixou".





Anderson foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Maracaju. O caso é tratado como morte a esclarecer.





