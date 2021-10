Programa CNH Popular será anunciado nesta quarta-feira com 25 mil vagas

O Programa de Carteira de Motorista Popular, conhecido como CNH Popular, será lançado nesta quarta-feira, 13, em evento virtual pelo Governo do Estado. O anúncio será realizado às 12 horas pelas redes sociais da administração estadual, com divulgação de mais detalhes sobre o projeto. A informação foi confirmada pela assessoria da Casa Civil.





Ao todo, serão 25 mil cearenses de baixa renda contemplados com a habilitação gratuita, nas categorias A (motocicletas) ou B (carros). As pessoas que escolherem pela habilitação A, também receberão um capacete, em conformidade com as exigências da lei Nº 15.931/2015. Desde o início do programa, em 2009, quase 140 mil pessoas já foram atendidas pela iniciativa.





Em setembro, o superintendente do Detran-CE, Maximiliano Quintino, ponderou que a conquista da habilitação pode representar maiores oportunidades no mercado de trabalho. Ele alertou ainda para que os interessados fiquem atentos para não responder a golpes que simulam falsas solicitações de cadastros.





Após o anúncio do retorno do programa, algumas mensagens circularam nas redes sociais afirmando que as inscrições para o programa já estariam abertas. No entanto, o endereço eletrônico não possui vinculação com o Detran e pedia dados pessoais do usuário. Durante o mês de setembro, o Detran anunciou que preparava os últimos ajustes para o anúncio. (O Povo)