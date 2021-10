JOVEM COM FACA INVADE ESCOLA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE

Uma adolescentes de 14 anos invadiu o Centro Educacional Deputado Manoel Rodrigues, no município de Mucambo. A jovem, que portava uma faca, ameaçou as pessoas que estavam na escola, mas ninguém ficou ferido no atentado.





Segundo informações de locais, a estudante atravessou os corredores da instituição de ensino com um objeto perfurante em mãos e gritou ameaças, sem citar o nome de algum funcionário ou aluno.





Ao perceber a situação, a diretora do Centro Educacional acionou a Polícia Civil do município, que logo chegou ao local. A adolescente tentou resistir, mas os policiais conseguiram contê-la.





A aluna foi conduzida até uma delegacia da Polícia Civil, onde foi feito um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC). Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que oitivas e diligências estão em andamento.





Jornal Jangadeiro

Foto: ilustrativa