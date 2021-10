OPERAÇÃO DA PM EM TIANGUÁ RESULTA NA CAPTURA DE DOIS HOMENS E APREENDE ARMAS, DROGAS E MUNIÇÕES

Uma grande operação desencadeada pela polícia militar na manhã desta segunda-feira (25) em Tianguá resultou na captura de dois homens além da apreensão de armas, drogas e muita munição.





Logo no inicio da manhã os policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi)/Companhia de Operações de Divisas (COD) e Força Tática de Tianguá deram cumprimento a um mandado de prisão oriundo da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, onde foi preso Eldson Borges de Oliveira, 26 anos, com antecedente por crime de homicídio. A captura ocorreu em um imóvel localizado no Conj. Gil Maciera, bairro Estádio. No interior da residência, foi apreendido uma pistola calibre .40, munições, maconha, crack e cocaína. Segundo informações da Polícia Militar, Edson Borges é suspeito de envolvimento em um crime de duplo homicídio ocorrido em Tianguá.





Dando sequencia as diligências, mais armas e drogas foram apreendidas em um imóvel localizado na rua Cel João Damasceno, no bairro Estádio. No local os PMs apreenderam duas pistolas, um revólver, munições, maconha, cocaína, balança de precisão e um colete balístico. Um homem de 34 anos apontado como sendo o responsável pelo material foi preso. Tudo foi encaminhado a Delegacia de Polícia civil em Tianguá, para a realização dos procedimentos cabíveis.





Ao Ibiapaba 24 horas, o Comandante do Quartel da PM em Tianguá, Tenente-Coronel Santiago, informou que as operações estarão sendo desencadeadas também em outros municípios da Ibiapaba. O objetivo é de cumprir mais mandados de prisões e desarticular organizações criminosas na região.