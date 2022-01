VIOLÊNCIA: PROFESSOR É MORTO POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CROATÁ

Um professor de 41 anos foi morto por disparos de arma de fogo no inicio da manhã desta quarta-feira (26) no município de Croatá, na Serra da Ibiapaba. O crime aconteceu por volta das 06h00, na localidade conhecida como sítio Baixio. A vítima identificada como Gerson Martins da Silva, fazia caminhada às margens da CE 257, quando foi atingido pelos disparos e morreu no local.





O professor não tinha antecedentes criminais e era bastante conhecido na cidade. O profissional era aluno do curso de Direito da Faculdade ViaSapiens de Tianguá. A Instituição de ensino divulgou nota de pesar pela morte de Gerson. O profissional mantinha um Blog com noticias da região e era mais conhecido como “Professor Bebel”.





Ainda não há informações do que teria motivado o crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte.





(Ibiapaba 24 horas)