Mulher tenta comprar bebê dentro de supermercado, ela estava disposta a pagar quase R$ 3 milhões

Em um supermercado da rede Walmart, no Texas, Estados Unidos, uma mulher teria tentado comprar um bebê e se mostrou disposta a pagar o valor de US$ 500 mil, cerca de R$ 2,7 milhões. Quando ela viu uma senhora, que estava com a criança em um carinho de compras, aproximou e fez a oferta.





Rebecca Lanette Taylor tem 49 anos e acabou sendo presa, ainda dentro do supermercado. A senhora contou que foi abordada pela desconhecida, que já chegou dizendo que achou o bebê lindo, que gostou do cabelo loiro dele e também dos olhos azuis.





O menino tem 1 ano e a idosa ficou chocada quando Rebecca perguntou qual era o preço do bebê. A mãe, achando que seria uma brincadeira, apenas riu, mas a mulher continuou falando sobre comprar a criança e revelou que, se a mulher aceitasse vender o filho, buscaria o montante, que estava já em seu carro no estacionamento do supermercado.





Chocada por ver que Rebecca estava falando sério, a mãe disse que dinheiro nenhum desse mundo compraria seu filho e imediatamente ordenou que aquela desconhecida se afastasse dela, já se mostrando preocupada com um possível sequestro.





Em entrevista ao jornal The Messenger, a mãe disse que Rebecca não se intimidou e continuou lá, querendo comprar o bebê a todo custo. Só depois de muita insistência e já vendo que não conseguiria comprar a criança, é que a mulher decidiu ir embora, saindo do supermercado.





Mas os problemas da mãe estavam longe do fim, pois quando ela terminou suas compras e estava no estacionamento, novamente foi abordada por Rebecca, que desta vez se mostrou disposta a pagar 500 mil dólares pelo menino. A polícia local foi acionada, chegou a prender Rebecca Lanette Taylor e agora o caso será investigado.





Via i7news