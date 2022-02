MATANÇA EM SOBRAL: JOVEM É EXECUTADO A BALA NA AV. ERMÍRIO DE MORAES

O caso aconteceu na madrugada deste domingo (20), na avenida José Ermírio de Moraes. Segundo informações, mãe e filho estavam na calçada quando foram surpreendidos por elementos que ocupavam uma moto. Sem discussão, efetuaram disparos contras as vítimas identificadas como Marquinhos e Lêda. Ambos foram socorridos para o hospital Santa casa, infelizmente o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu, já sua mãe sofreu um tiro no pé e segue recebendo os cuidados médicos. A polícia está trabalhando no intuito de elucidar o caso. A população pode ajudar, repassando informações através do 190.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Sobral já registra seis homicídios dolosos no corrente ano.





Com informações do portal O Sobralense