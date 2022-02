Aos 95 anos, rainha Elizabeth II testa positivo para Covid-19

A rainha Elizabeth II, de 95 anos, foi diagnosticada com Covid-19. A informação foi divulgada neste domingo (20) pelo Palácio de Buckingham. Segundo o comunicado, a monarca apresenta apenas “sintomas leves de resfriado”.





– Sua Majestade está com sintomas leves de resfriado, mas espera continuar com tarefas leves em Windsor na próxima semana. Ela continuará recebendo atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas – informou o palácio.





Há cerca de duas semanas, o filho da rinha, príncipe Charles, de 73 anos, também recebeu diagnóstico positivo para o vírus. Quatro dias depois, sua esposa, a duquesa Camilla, também foi infectada. Desde então, a matriarca vinha sendo monitorada para a doença, uma vez que teve contato direto com Charles antes do diagnóstico.





(Pleno News)