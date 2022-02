Caminhoneiros se ajoelham e oram antes de serem presos no Canadá; veja vídeo

A polícia do Canadá já realizou 170 prisões e rebocou 53 carros desde 6ª feira (18.fev.2022), quando começaram as operações para reprimir manifestações contra o passaporte sanitário. Agentes realizam neste domingo (20/2) nova ação na expectativa de encerrar os atos. As informações são da Reuters.





Protestantes oram em frente parlamento canadense antes de serem presos. Veja vídeo:

Canadá 🇨🇦: Ottawa, sábado 19 de Fevereiro.

Os manifestantes que protestam em frente ao parlamento se ajoelharam em orações. pic.twitter.com/EzyustmAsU — ivan kleber (@lordivan22) February 19, 2022

No sábado (19/02), a polícia usou spray de pimenta e granadas de efeito moral para retirar os manifestantes concentrados na região central de Ottawa. Mas algumas pessoas ainda permanecem no local, gritando por liberdade.





🇨🇦 Sexta-feira foram 100 presos e hoje estas imagens. Após 22 dias de protestos contra o tal passaporte, o Canadá materializa o que a história sempre demonstrou: uma vez perdida a liberdade para retomá-la é árduo o trabalho. pic.twitter.com/vMwowQKUs8 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 19, 2022

“A operação ainda está avançando. Não acabou e levará mais tempo até que alcancemos nossos objetivos”, falou Steve Bell, chefe de polícia interino de Ottawa.





Segundo ele, os manifestantes serão responsabilizados. “Vamos procurar ativamente identificá-los e impor sanções financeiras e acusações criminais”, afirmou. “A investigação vai continuar nos próximos meses.”





Marco Mendicino, ministro da Segurança Pública, disse que “a polícia está percorrendo as ruas de forma metódica e responsável”.





A região central de Ottawa está fechada. Para entrar no local, é preciso passar por pontos de controle. A ideia é impedir que mais pessoas se juntem ao protesto ou levem suprimentos, como comida, para os que ainda estão ali.









Autoritarismo





A ação faz parte da aplicação da Lei de Emergências. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou a medida na 2ª feira (14.fev) como uma forma de auxiliar as províncias a lidarem com os bloqueios e ocupações.





No sábado, Trudeau culpou os caminhoneiros por pequenas empresas não terem conseguido abrir seus negócios no centro de Ottawa.





“Há 3 semanas, por causa de bloqueios e ocupações ilegais, as empresas no centro de Ottawa não conseguem abrir ou operar com segurança”, escreveu o primeiro-ministro no Twitter . “Anunciamos o financiamento para garantir que essas pequenas empresas possam obter o apoio de que precisam.”









Atos pela liberdade





Os protestos paralisam a cidade há mais de 3 semanas. Os atos foram iniciados por caminhoneiros, no final de janeiro, nas ruas de Ottawa. Foram motivados por decisão do governo de obrigar todos os caminhoneiros canadenses não imunizados vindos dos EUA a ficar em quarentena.





A medida desagradou os profissionais, que disseram ter prejuízo e perda de viagens com a parada obrigatória.





Com o passar dos dias, os protestos passaram a ter apoio e adesão de residentes do Canadá. Os manifestantes bloquearam pontos de travessia para os EUA, afetando a economia dos dois países. Entre eles, a Ponte Ambassador, importante rota comercial. A travessia foi retomada no domingo (13.fev).