Mãe inventa câncer no filho para arrecadar dinheiro na internet

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma mulher de 35 anos por suposto crime de estelionato depois que ela teria inventado um diagnóstico de câncer cerebral no seu filho, de apenas 4 anos, para arrecadar dinheiro por meio de uma vaquinha virtual.





O inquérito policial foi aberto na sexta-feira (18) em Panorama, no interior de São Paulo. A mulher, que não teve o nome divulgado, usou as redes sociais para divulgar a foto da criança, dizendo que ela estaria com um câncer e a família estaria precisando de dinheiro para custear as despesas com o tratamento médico. Todas as publicações são acompanhadas com um número de chave Pix e um link que direciona as pessoas para uma página de campanha de arrecadação.





– Ele foi diagnosticado com câncer na cabeça (no cérebro) e está fazendo seções de quimioterapia. Há cerca de dois meses, esse câncer passou para o osso. Precisamos da ‘vakinha’ para a compra de remédios. Começamos seu tratamento em Presidente Prudente (SP) e hoje tratamos em Barretos (SP) – dizem as postagens.





Os policiais, junto com os agentes do Conselho Tutelar e da Secretaria Municipal de Saúde, suspeitaram do golpe quando analisaram os exames médicos da criança e perceberam que não havia diagnóstico da doença. Os exames haviam sido solicitados para que a criança fosse incluída nos programas sociais do município.





A mulher também havia informado que ela e o filho estavam se mudando para Três Lagos, no Mato Grosso do Sul. No entanto, ela foi à Delegacia para confessar o crime. De acordo com a polícia, a mulher alegou que a farsa fora inventada para vender um “vale-pizza”. Ela afirmou que acreditava ter vendido, pelo menos, 7 cupons no valor de R$25,00.





Até este sábado (19), a campanha virtual havia arrecadado pouco mais de R$ 1.100. A mulher foi liberada após prestar depoimento e vai aguardar a conclusão da investigação em liberdade. A conclusão do caso está prevista para daqui a 30 dias. (Pleno News)