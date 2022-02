Mulher perde R$ 500 ao apostar que noivo era fiel

Uma mulher teve um prejuízo de R$ 500 ao apostar com uma amiga que seu noivo era fiel – para sua surpresa, ele não era. O caso foi relatado pela blogueira Lídia Luiza, que faz testes de fidelidade.





Em seu perfil no TikTok, a influenciadora contou que foi procurada pela mulher para que ela testasse a fidelidade de seu noivo.





– Eu vou casar em fevereiro e queria fazer um teste de fidelidade com meu noivo, só que eu confio muito nele. Eu só quero fazer porque fiz uma aposta com uma amiga minha. Apostamos 500 reais que ele não iria cair no seu teste – escreveu a mulher na mensagem.





De acordo com Lídia, ela então passou a seguir o homem no Instagram, e curtir algumas fotos. Não demorou muito para que o próprio rapaz mandasse uma mensagem para ela no aplicativo.





Na conversa, a modelo questionou se ele namorava, e se não seria problemático trair a companheira. Neste momento, ele foi taxativo ao responder que não haveria problema em ter um caso extraconjugal.





O vídeo do relato viralizou, e já tem mais de 7 milhões de visualizações. Nos comentários, seguidores chegaram a especular se a tal amiga já não sabia que o noivo era infiel e que ganharia a aposta. (Pleno News)

Vídeo YouTube