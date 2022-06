SISTEMA PENAL DO CEARÁ EM CRISE!

A Equipe de reportagem do Blog Sobral 24 horas confirmou a informação de que a Unidade Prisional de Granja "fechou as portas" e não está mais recebendo presos. Nossa equipe tentou contato com o Secretário de Administração Penitenciária, Mauro Luís Mauro Albuquerque Araújo, para maiores informações, mas sem êxito.





Com o fechamento da Cadeia Pública de Granja, os Policiais Civis da região irão fazer a custódia dos internos, ficando impossibilitados de investigar.