ARACATI-CE: Homem é preso por matar ex-companheira a golpes de facão

Sabrina, de 23 anos, foi morta a golpes de facão pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento, nesse domingo, 17, em Aracati. Flavio Monteiro, de 35 anos, apontado como o responsável pelo crime, foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio nessa terça-feira, 19.





O homem foi localizado em um imóvel na localidade de São Chico. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Aracati, onde foi autuado em flagrante.





Flavio foi detido com apoio de equipes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI) e segue à disposição da Justiça.





A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.





Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Aracati: (88) 3446 2601





(O Povo)