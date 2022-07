Policial civil morre em acidente de trânsito na BR-116, em Itaitinga

O inspetor da Polícia Civil Fábio Galvão e Silva, de 42 anos, morreu em um acidente de trânsito nesta terça-feira, 19. O caso foi registrado na BR-116, na localidade de Jaboti, em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As informações são da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que lamentou a morte do profissional.





O policial civil conduzia uma motocicleta, e o veículo colidiu com a traseira de um reboque. Ele morreu no local. Amigos e familiares utilizaram as redes sociais para prestar condolências e relembrar o trabalho e amizade do profissional da segurança pública.





Conforme a PC-CE, Fábio Galvão iniciou a carreira em 2013 e atuou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Divisão Antisequestro (DAS), Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e estava lotado na Delegacia Metropolitana de Horizonte. (O Povo)