ICÓ-CE: Carro capota várias vezes e deixa pai e filha feridos

Pai e filha ficaram feridos após o carro que eles estavam capotar diversas vezes na rodovia federal BR-116, entre as cidades de Ipaumirim e Icó, no interior do Ceará. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (19) no quilômetro 405. Uma criança de três anos também estava no carro, mas não sofreu ferimentos.





Com o impacto do acidente, uma estaca ficou presa no meio do veículo. Familiares afirmam que pai, filha e neto tinham saído do município de Icó com destino à cidade de Ipaumirim, onde moram. Um buraco na rodovia teria causado o acidente, pois o motorista tentou desviar e acabou perdendo o controle do veículo, que capotou várias vezes.





Pai e filha sofreram ferimentos leves e foram socorridos para um hospital da região. A mulher reclamava com dores e o pai dela teve um ferimento no braço. Ambos receberam alta médica e se recuperam em casa.





G1