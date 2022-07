Efeito Bolsonaro: combustíveis cai pela 4ª semana seguida

Os preços da gasolina, do diesel e do etanol voltaram a cair nos postos de combustíveis esta semana, é o que aponta os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta sexta-feira (22).





De acordo com o levantamento da ANP, o preço médio do litro da gasolina caiu de R$ 6,07 para R$ 5,89, uma diminuição de 3%. Trata-se do menor patamar desde a semana encerrada em 14 de agosto de 2021 (R$ 5,866). O valor máximo encontrado nos postos foi R$ 7,75.





O etanol caiu nesta semana 2,04%, passando de R$ 4,41 para R$ 4,32. Já o preço médio do litro de diesel teve leve queda de 0,54%, passando de R$ 7,48 para R$ 7,44.





Foi a quarta semana seguida de queda acentuada do preço da gasolina. Nesse período, o recuo acumulado é de 20%.





(Via Terra Brasil Noticias)