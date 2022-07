TRAGÉIDIA EM MARTINÓPOLE-CE: UMA MÉDICA MORREU, UM PM SOFREU FRATURAS E MAIS DOIS FICARAM FERIDOS EM GRAVE ACIDENTE

Um trágico acidente de trânsito ocorrido durante a manhã deste sábado, 23, deixou uma pessoa morta e três feridas na CE-362, entrada de Martinópole sentido Sobral.





A redação do blog Camocim Polícia 24h apurou junto aos pm’s que atenderam a ocorrência que era por volta das 08h da manhã quando populares ligaram para o 190 informando sobre um grave acidente ocorrido no local acima citado. Sem perda de tempo uma equipe do P.O.G. de Martinópole foi ao local e se depararam com o sinistro. No veículo Renault Sandero branco havia quatro pessoas, sendo um homem na condução, um policial militar no banco da frente, uma médica e outra mulher no banco de trás. Todos estavam voltando do Granchitão na cidade de Granja.





Segundo apurou a PM, o motorista teria cochilado, colidiu em uma placa de sinalização, foi pro outro lado da via, perdeu o controle e capotou. A médica identificada como Adrine Melo Sousa, 26 anos, era a única que vinha sem cinto de segurança. Ela ficou presa às ferragens e veio a falecer no local. O policial militar identificado como Wanick Lima de Madeiros Júnior, lotado em Fortaleza, fraturou o braço esquerdo. O condutor identificado como Caio Oliveira Silva, 27 anos, residente em Sobral, e a outra mulher identificada como Raizane Celestino Prado, 27 anos, residente em Sobral, sofreram escoriações leves. Os três foram socorridos para o hospital de Martinópole. O corpo de Bombeiros de Sobral foi acionado para resgatar o corpo da vítima fatal das ferragens. Uma equipe da Pefoce foi acionada para o local.





(Camocim Polícia 24h)