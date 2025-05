VÍDEO: câmera de segurança flagra ladrão com objetos furtados no bairro COHAB 3, em Sobral

Uma câmera de segurança registrou uma ação de um ladrão que arrombou várias casas no bairro COHAB 3, na cidade de Sobral.





Nas imagens, é possível ver o suspeito conduzindo diversos pertences roubados. A ação ocorreu durante a madrugada.





As autoridades já estão cientes do ocorrido e estão investigando o caso. A polícia solicita que moradores da região fiquem atentos e, se tiverem informações que possam ajudar na identificação do suspeito, entrem em contato com as autoridades.





A ação criminosa foi registrada no dia 18/05/2025 por volta das 5h da madrugada.





VEJA VÍDEO