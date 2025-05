PF prende pistoleiros que matariam ministro do Supremo por R$ 250 mil

STF mandou prender cinco suspeitos que também cobrariam R$ 150 mil para matar senador e R$ 100 mil para assassinar deputado.





A 7ª Fase da Operação Sisamnes deflagrada nesta quarta-feira (28) pela Polícia Federal prendeu cinco acusados de oferecer serviços de pistolagem cuja tabela de preços cobraria R$ 250 mil para assassinar ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), R$ 150 mil se o alvo fosse senador e R$ 100 mil se a vítima fosse deputado. O caso envolve crimes de espionagem e pistolagem, na organização criminosa investigada por negociar sentenças do Superior Tribunal de Justiça (STJ).





Os suspeitos de integrarem um grupo denominado “Comando C4” (Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos) seriam coautores e mandantes do assassinato do advogado Roberto Zampieri com 10 tiros, em frente ao seu escritório jurídico em Cuiabá (MT), em 2023.





A operação determinada pelo ministro do STF, Cristiano Zanin, é resultado do aprofundamento das investigações sobre a corrupção no STJ. E também cumpre quatro mandados de monitoramento eletrônico, seis mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais.





Alguns investigados também deverão cumprir medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato e saída do país, incluindo o recolhimento dos passaportes.





Somente neste mês de maio, o STF determinou três das sete fases da Sisamnes. No dia 13, determinou o sequestro de bens e valores no montante aproximado de R$ 20 milhões, na 5ª fase. E, no dia seguinte, determinou que a Polícia Federal prendesse dois acusados de grave obstrução da Justiça, contra o cerco ao esquema criminoso de venda de sentenças.





O caso envolve crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, mercado de câmbio clandestino, evasão de divisas e organização criminosa. E tem como investigados operadores de supostas propinas pagas para comprar decisões judiciais no STJ, em uma rede financeira-empresarial criada para romper a vinculação direta entre o agente corruptor e o servidor público corrompido no comércio ilegal das sentenças.





