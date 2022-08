Bolsonaro e Lula estão empatados com 38%, aponta o Instituto Gerp

O presidente da República, Jair Bolsonaro, está empatado com o ex-presidente Lula nas intenções de voto para presidente com 38%, segundo pesquisa do instituto Gerp.





Segundo levantamento divulgado nesta sexta (5), os dois principais candidatos variaram dentro da margem de erro desde a última pesquisa, mas agora estão empatados numericamente na disputa pelo Planalto.





Ciro Gomes aparece em terceiro com 10% das intenções de voto, seguido por Simone Tebet com 3%. Nenhum outro candidato superou 1% das intenções de votos.





O Gerp ouviu 2.098 pessoas entre os dias 1º e 5 de agosto e a pesquisa está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-009327/2022. A margem de erro é de 2,18% para mais ou menos. (Diário do Poder)