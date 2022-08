Prefeito de Itaitinga morre aos 57 anos, vítima de infarto

O prefeito de Itaitinga, Paulo César Feitosa, faleceu neste sábado, vítima de um infarto fulminante. Ele tinha 57 anos de idade e foi eleito em 2020, pelo PL, com 14.985 votos. Na vida particular, o gestor era advogado criminalista.





O político chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Eusébio, mas não resistiu. Amigos e aliados políticos estão em choque com a notícia do falecimento dele.





Anteriormente, ocupou o cargo de vice-prefeito do Município do Eusébio por duas gestões e fortaleceu parceria com o prefeito e presidente do PL, Acilon Gonçalves. Com o seu falecimento, o vice Marquinhos Tavares assumirá o mandato até o final de 2024.





Antes do seu falecimento, Paulo César demonstrava vitalidade e felicidade num vídeo gravado na manhã de hoje com amigos, em sua casa.





