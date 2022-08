HOMEM ENCONTRADO MORTO PRÓXIMO A CE 187 EM TIANGUÁ É IDENTIFICADO

A Polícia Civil identificou o homem encontrado morto na manhã deste sábado (06) as margens da CE 187 em Tianguá. A vítima trata-se de Francisco Robério da Silva Carvalho Barbosa, que tinha 25 anos e residia no bairro Santo Antônio. A vítima tinha antecedentes por crimes de tráfico de drogas e roubo de veículo.





O corpo foi encontrado próximo ao local onde está sendo construído o novo presídio, no trecho entre os municípios de Tianguá e Viçosa do Ceará. O cadáver estava amarrado com fios de energia e enrolado em um lençol. Também havia sinais de perfuração na região da cabeça.





A Polícia Civil segue investigando o crime.





Com informações de Ibiapaba 24h