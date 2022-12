Elmano não atende as exigências de Cid e mostra que poder no Ceará mudou de mãos

O futuro governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), decidiu não atender às exigências de Cid Gomes (PDT) e mostrou que o cenário político no Estado mudou. Após ouvir respostas negativas aos seus pedidos, o senador ameaça não ir para a posse do novo chefe do Executivo cearense.





Confira as exigências de Cid Gomes, que não foram atendidas pelo governador Elmano:





- Lia Gomes não foi nomeada secretária da Mulher;





- Lúcio Gomes não continua na Seinfra;





- Antônio Granja não será deputado estadual, pois apenas um deputado estadual do PDT foi convocado para o secretariado. Granja é o segundo suplente;





- Evandro Leitão será o presidente da Assembleia Legislativa; até o presidente regional do PDT, André Figueredo, está a favor da reeleição, que conta com o apoio de 40 dos 46 deputados;





- Porto do Pecém não será mais administrado pelos Ferreira Gomes. Chega do aparelho scanner passar dois anos quebrados;





Em tempo





A única exigência de Cid, atendida pelo governador eleito, foi trocar Idilvan Alencar (PDT) por Robério Monteiro (PDT) na secretaria do Governo do Estado.





Fonte: CN7