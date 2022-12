Ex-jogador Fred diz que já foi na churrascaria mais famosa do mundo e fala sobre preços: “Não sou garimpeiro”

A ida de jogadores da seleção brasileira ao lado do pentacampeão mundial Ronaldo à famosa churrascaria Nusr-Et, do chef Salt Bae, no Catar, gerou polêmica nesta semana. No Central da Copa, Fred revelou que já foi ao restaurante badalado, mas conta que não quis comer a carne folheada a ouro que foi pivô das críticas ao Fenômeno e companhia nesta semana.





— Eu já fui nesse cara aí (Salt Bae). Já fui lá com a minha esposa. Não bebemos nada, só comemos. Pra vir na mesa ele cobra US$ 150 — conta.





Apresentador do Central da Copa, Alex Escobar questionou Fred se o ex-centroavante havia pedido a polêmica carne folheada a ouro.





— Não sou garimpeiro — brinca.





(Terra Brasil Noticias)