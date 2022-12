Saiba quais foram os 10 municípios cearenses que mais perderam habitantes

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 28, a prévia do Censo 2022, para cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os números já permitem fazer alguns apontamentos e identificar algumas curiosidades sobre os municípios cearenses.





As estatísticas mostram que 78 municípios do Estado registraram queda em suas populações na comparação com o Censo mais recente, de 2010. A maior redução ocorreu em Catarina (região Centro-Sul do Estado), onde a população caiu quase pela metade.





Em 2010, o IBGE havia computado 18.745 habitantes; em 2022, foram registrados 8.795, uma redução de 46,91%. O IBGE havia projetado, em 2021, que a população do município seria de 21.041 pessoas.





Em números absolutos, porém, a maior perda populacional ocorreu em Maranguape (Região Metropolitana de Fortaleza), que registrou menos 20.406 pessoas do que no Censo de 2010. O município saiu de 113.561 habitantes para 93.155.





Já o menor município do Estado passou a ser Granjeiro, com 4.843 habitantes. No Censo 2010 a marca era de Guaramiranga.





Confira os 10 municípios cearenses que mais perderam habitantes, conforme prévia do Censo 2022: