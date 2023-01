Santa Quitéria registra os maiores volumes de chuva de janeiro nesta quinta (26)

Santa Quitéria registrou, de quarta para quinta (26), as maiores chuvas deste mês de janeiro. Destaque para a localidade Casa Nova, que contabilizou 100 milímetros em pluviômetro particular e o distrito de Trapiá, segundo a Funceme, com 70,6 mm.





Ao longo destes 26 dias, o distrito acima já registrou 133,2 mm, chovendo 10,3% a mais do que esperado para o período e na cidade, foram 118,5 mm, com desvio positivo de 15,5%.





Mesmo já tem chovido 99,6 mm por lá, até o momento, o açude Edson Queiroz não adquiriu aporte e está com volume de 39,35%.





Chuvas de ontem para hoje

Fazenda Casa Nova: 100 mm

Trapiá: 70.6 mm

Fazenda Nova Virgínia: 57 mm

Fazenda Permuta: 48 mm

Fazenda Ingá: 40 mm

Açude Edson Queiroz: 24.4 mm

Fazenda Não Me Deixe: 18 mm

Ematerce: 17.5 mm

Macaraú: 15 mm

Mina de Itataia: 9.8 mm

Saco do Belém: 3.5 mm

O Ceará deve seguir com condições para chuvas em todas as macrorregiões, porém, com condições mais estáveis a partir desta quinta-feira (26).





Nesta quinta, as precipitações deverão reduzir em todas as macrorregiões, entretanto, esperam-se chuvas com intensidade de fraca a moderada no Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais regiões, a tendência é condições para chuvas mais pontuais. O mesmo cenário é esperado, a priori, para a próxima sexta-feira (27/1).





(A Voz de Santa Quiteria)