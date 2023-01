TRAGÉDIA: Acidente entre van e caminhão deixa 12 mortos no Tocantins

Uma colisão na noite desta quarta-feira (25) entre uma van e um caminhão na rodovia TO-280, próximo da cidade de Natividade, no Tocantins, deixou 12 pessoas mortas, incluindo um bebê. A van envolvida no acidente pertence à Secretaria de Saúde da cidade tocantinense de Almas e trazia pessoas que retornavam de atendimento médico em Palmas, capital do estado.





Entre as vítimas, além do bebê, estão quatro homens e sete mulheres. Dois homens foram levados com vida para hospitais das cidades tocantinenses de Natividade e Porto Nacional. Já os corpos dos 12 mortos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Natividade, onde vão ser identificados e liberados para as famílias.





Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados, mas foi confirmado que todos são moradores de Almas. O Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate, disse que na van havia uma grande quantidade de álcool etílico que estava sendo levado para um hospital, o que fez com que a retirada das vítimas precisasse ser feita com bastante cuidado.





A Prefeitura de Almas informou que enviou equipes ao local do acidente e para acompanhar a liberação dos corpos no Instituto Médico Legal (IML) de Natividade. A gestão municipal também disse estar oferecendo todo suporte e apoio necessários aos familiares das vítimas e aos pacientes que estão hospitalizados.





(Pleno News)