Amante é suspeito de trancar mulher no carro e botar fogo; VÍDEO

Em Rolândia, no Paraná, uma mulher foi amarrada e deixada para morrer em um carro em chamas em uma estrada rural. Ela conseguiu escapar de dentro do veículo e correu para pedir ajuda. Quando a polícia chegou ao local, descobriu que a vítima não estava sozinha. As informações são do R7.





O homem, que também sofreu queimaduras, contou que era amante da mulher e não aceitava o fim do relacionamento. Já a mulher disse aos policiais que ele era um primo distante e que estava o levando até uma clínica reabilitação. Os dois foram encaminhados para o hospital.