Antena de telefonia desaba sobre quatro casas durante temporal em Barbalha, no Ceará

Uma torre de telefonia caiu sobre quatro casas durante um temporal na noite desta quinta-feira (2) no Bairro Santo Antônio, no município de Barbalha, no Ceará. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no desabamento da antena.





O autônomo Geraldo Pereira afirmou que estava assistindo TV quando ouviu o barulho. A pancada foi tão forte que os familiares achavam se tratar de chuva de granizo. "Quando minha filha saiu me avisou que foi a antena que tinha caído no quintal", relata.





A empresa de telefonia responsável pela antena entrou em contato com os moradores afetados e informou que vai dar o suporte necessário. Aqueles que tiveram os imóveis danificados serão levados para um local seguro, já que a Defesa Civil interditou quatro residências atingidas pelo equipamento.





De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) foram apenas 11 milímetros de chuva na região, mas o suficiente para causar a ventania que acabou causando o acidente.





(G1)