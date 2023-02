Com desoneração de impostos na gasolina, consumidor já pode sentir impacto na semana que vem

Com o fim da desoneração dos impostos da gasolina se aproximando, as distribuidoras de combustíveis de Mato Grosso já começaram a aumentar o preço da gasolina na revenda para os postos de combustíveis. Conforme o Sindipetróleo, os aumentos variam entre R$ 0,15 a R$ 0,30 no litro.





“Como vai subir no final do mês, já estão subindo agora e segurando parte do estoque do combustível, porque sabem que [o preço] já vai aumentar”, salienta.





Conforme o vice-presidente, o preço ainda não chegou ao consumidor final, mas o litro da gasolina deve aumentar nas bombas já na semana que vem. Não há valores de quanto deve ser o reajuste para o consumidor.





A atual desoneração sobre os combustíveis se encerra no dia 28 de fevereiro. Portanto, está prevista para março a retomada dos preços com impostos. A desoneração foi dada ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL) e valia até o dia 31 de dezembro.





Por conta da grande pressão, o presidente Lula (PT) decidiu renovar a isenção da cobrança de PIS e COFINS sobre os combustíveis, por mais 2 meses. Ou seja, até o dia 28 de fevereiro.