Crime de pistolagem? Radialista é morto a tiros no município de Itapipoca

O radialista, conhecido como “Dj Fanci Jorge“, de 41 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo na noite dessa sexta-feira (24), no bairro Flores, em Itapipoca. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) está investigando o caso.





Segundo a SSPDS, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram presentes.





As investigações do crime estão a cargo da Delegacia Regional de Itapipoca.





Com informações do site O Sobralense.