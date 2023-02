CRUELDADE: Filha é presa no RJ após sequestrar e internar mãe idosa em clínica psiquiátrica

Nesta sexta-feira (24), a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) prendeu uma mulher pelo sequestro e internação à força da própria mãe idosa. A filha foi identificada como Patrícia Reis Machado. Rafael Machado, marido de Patrícia, também foi preso na ação.





A idosa foi sequestrada quando saía de uma agência bancária na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ).





Ela teria sido colocada em uma ambulância por dois homens, a pedido da filha e do genro.





De acordo com policiais da 9ª DP (Catete), a idosa foi levada para uma clínica psiquiátrica em Petrópolis, Região Serrana do Estado, e estava internada no local desde 6 de fevereiro.





Segundo os investigadores, a mulher não tem nenhuma doença ou necessidade terapêutica.





O crime foi motivado por uma denúncia de maus-tratos sofridos pelos netos, de 2 e 9 anos, à Delegacia da Criança e do Adolescente.





“A idosa foi abordada ao sair de uma agência bancária, no dia 6 deste mês, por dois homens que a colocaram em uma ambulância. Na ocasião, ela acreditou se tratar de um crime de ‘saidinha de banco’ ou sequestro relâmpago, mas percebeu que o fato acontecia a mando de sua filha, já que um dos criminosos disse que ‘era coisa de família’”, informou a polícia.





