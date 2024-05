BRIGA DE CASAL TERMINA COM ESPOSA CR4VAND0 F4CA NO CORAÇÃO DO MARIDO; VÍDEO

Um trágico episódio de violência doméstica chocou a pacata cidade de Água Preta – Pernambuco, com a notícia do homicídio brutal do segurança Paulo André, na noite da última segunda-feira (13/5). O caso ocorreu na Agrovila Liberal, zona rural da região. As informações são portal F7 Notícias.





De acordo com relatos de testemunhas, uma discussão entre o casal culminou em um ato de extrema violência por parte da esposa, que desferiu diversos golpes de f4ca peixeira contra o marido, acertando seu coração. Apesar dos esforços para salvá-lo, Paulo André foi rapidamente socorrido e levado ao hospital regional de Palmares, porém, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.





O momento aterrador do cr1me foi gravado em vídeo, evidenciando a gravidade e a brutalidade da situação. A comunidade local está em choque com a triste notícia e clama por justiça neste caso que expôs a tragédia de uma briga doméstica que saiu do controle.





A esposa, autora do cr1me, encontra-se sob custódia aguardando as devidas providências da justiça. A investigação está em andamento para esclarecer os motivos que levaram a esse desfecho trágico e garantir a punição cabível diante desse ato hediondo.

Veja vídeo de br1ga em que esposa crava fac4 no coração do marido pic.twitter.com/UEkEI5hbfA — tucumamidias4 (@tucumamidias4) May 14, 2024