Críticas nos EUA teriam desencadeado cancelamento de viagem de Moraes, segundo interlocutores

Em uma audiência recente na Câmara dos Representantes dos EUA, a congressista María Elvira Salazar lançou críticas contundentes contra figuras políticas brasileiras, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Salazar, conhecida por seu foco na política latino-americana, descreveu Lula como um “condenado por corrupção” e Moraes como um “operador totalitário”, palavras que, segundo ela, foram recebidas com aplausos por brasileiros presentes.





“Chamei as coisas pelo nome. Fiquei surpresa com os aplausos dos brasileiros… Isso me mostrou que os brasileiros estão se sentindo muito oprimidos agora e precisavam ouvir a verdade sendo dita livremente,” afirmou Salazar, que também solicitou ao governo americano a revogação do visto de Moraes, destacando sua experiência e empatia com a América Latina devido a sua carreira jornalística e residência em diversos países da região.





Salazar também alertou para a necessidade de vigilância contra tendências socialistas, mencionando regimes autoritários como Cuba, Venezuela e Nicarágua, durante uma audiência que discutia liberdade de expressão e autoritarismo no Brasil.





Paralelamente, a participação de autoridades brasileiras em eventos de alto perfil em Nova York foi cancelada. Os organizadores do Esfera Brasil e do Lide relataram que ministros como Alexandre Silveira e Juscelino Filho, além do ex-governador João Doria e o ministro Alexandre de Moraes, desistiram de suas viagens. Segundo fontes, Moraes foi o primeiro a cancelar sua ida, aparentemente irritado com a repercussão das críticas de Salazar. Nos corredores do STF, circulam boatos de que a viagem aos EUA poderia ser uma “armadilha”, o que gerou mudanças significativas na programação dos eventos.