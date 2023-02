CRIMINOSOS ESTÃO "BRINCANDO" DE ROUBAR MOTOCICLETAS EM SOBRAL!

Mais uma motocicleta foi roubada na cidade de Sobral! O roubo aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 10, por volta das 14h, no Centro de Sobral, nas proximidades do supletivo.

Uma mulher foi abordada e roubada por dois homens armados de revólver em uma moto.

Os assaltantes levaram uma Honda Biz de cor branca e placa RID-6I79.

Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia, através do telefone 190. O sigilo e o anonimato são garantidos.